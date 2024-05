Avevo 15 anni la prima volta che ho mangiato da Ermes Un vecchio cliente riporta in vita una mitica trattoria di Modena

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 25 maggio 2024) Gabiàn, ti chiamava cosìRinaldi, che avuol dire scemotto, ma per lui significava soprattutto amico. Perché quell'appellativo era riservato ai suoi ospiti, amici più che clienti, accolti con benevolenza nellache porta il suo nome ancora oggi chese ne è andato da quasi due. Ma il suo ricordo no, quello è rimasto incollato al suo locale e alle persone che l'hanno incontrato nel corso della sua, con il suo fare burbero e il sorriso pronto a sbocciare da un momento all'altro. Con lui c'era sempre Bruna, che dalla cucina riempiva stomaco e cuore con quei suoi piatti che si dispiegavano seguendo un calendario fisso: mercoledì pasta e fagioli, venerdì pesce, frittelle di baccalà e spaghetti al tonno, domenica agnello. Un andamento rassicurante almeno quanto le sue pacche sulle spalle, scappellotti affettuosi che dispensava per tutti, il buon. Ha lasciato un segno indelebile nella storia della città, al punto che qualche tempo dopo il suo saluto a questo mondo,l'ha voluto ricordare celebrandone la memoria, sua e della sua Bruna, con un documentario e un libro.