Aveva un appuntamento Il giallo della morte del marito dell' eurodeputata

(Di sabato 25 maggio 2024) È ancora avvolta nel mistero ladel commerciante palermitano Angelo Onorato, 54 anni,e vice segretariaDemocrazia Cristiana Francesca Donato. È stata proprio la moglie a trovare il corpo all'internosua Range Rover verde parcheggiata sulla bretella in direzione Trapani di viale Regione Siciliana nord-ovest. Uno dei pochi punti certi in questa tragedia è che Onorato è morto soffocato da una fascetta per elettricisti stretta al collo. Una stringa bianca di plastica. Se si è trattato di un omicidio o di un suicidio lo stabiliranno gli investigatoriSquadra Mobile, guidata da Marco Basile e coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni. Il corpo'architetto, molto conosciuto a Palermo, è stato trovato nel posto di guida, con la cintura di sicurezza ancora allacciata e il capo riverso in avanti. Nell'auto tutto è in ordine, non ci sono segni di colluttazione e nemmeno di una rapina finita nel sangue.