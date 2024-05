Aveva tutto - ma non le bastava per vivere | la depression - l’eutanasia | Zoraya muore a 29 anni

(Di sabato 25 maggio 2024), una giovane donna di 29, è morta: non voleva più concon lae e l’ansia e il disturbo borderline di personalità di cui soffriva, una giovane donna olandese, che da oltre un decennio soffriva di problemi di salute mentale, ha deciso di morire a 29. Così è deceduta a 20 giorni dal suo 29esimo compleanno, alle 13:25 ora locale del 22 maggio con l’aiuto dell’Euthanasia Expertise Center. «una morte dignitosa, che desiderava daa causa di insopportabili sofferenze psicologiche». Così scrive il quotidiano olandese Algemeen Dagblad diter Beek. La 29enne è morta nel salotto di casa alla presenza del suo fidanzato e dei suoi gatti, così come da sua volontà. Volontà, quella di morire mediante eutanasia già lo scorso ottobre. Apparentemente la ragazza viveva una vita soddisfacente con una casa, un partner e i suoi gatti. Leggi anche–> Alessia Pifferi riprende a magiare.

