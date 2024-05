Avellino-Vicenza in tv | data - orario e diretta streaming Playoff Serie C 2023 2024

(Di sabato 25 maggio 2024) Sono quattro le squadre ancora in corsa neidi: una delle due semifinali vedrà di fronte. Dopo aver sconfitto rispettivamente Catania e Padova, ora si sfidano con in palio il pass per la finalissima che assegnerà la promozione al prossimo campionato diB. La semifinale sarà disputate su gare di an(5 giugno) e ritorno (9 giugno). In caso di parità di punteggio e di differenza reti dopo il doppio confronto, si svolgeranno due tempi supplementari da 15? ciascuno e, in caso di ulteriore parità, si procederà con i calci di rigore. Entrambe le sfide andranno insui canali Sky Sport e insu NOW e Sky Go. RISULTATI E CLASSIFICA TABELLEONE E ACCOPPIAMENTI CALENDARIOSportFace. .

