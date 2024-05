Autori - Gianluca Peciola e il suo libro La Linea del Silenzio Storia di Famiglia e di Lotta Armata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Arezzo, 25 maggio 2024 – Martedì 28 alle 18 presentazione alla Libreria La Feltrinelli point Arezzo cone il suo“Ladeldie di”. (Solferino) Erri De Luca ha scritto di questo“C’è stato un tempo,e io lo abbiamo attraversato, in cui le storie personali erano coinvolte e sconvolte dallamaggiore”.ha un ricordo molto vago di suo padre, morto quando lui era piccolo. Inse ne parla poco e d’altra parte i problemi da affrontare sono altri, da quando sua cugina Laura è finita in carcere, gli hanno detto, per una lite stradale. Con sua madre, il ragazzo va a trovarla spesso e la sua adolescenza è punteggiata dai colloqui in parlatorio, dalle misteriose allusioni delle guardie, da un clima di segreto e sospetto. Scoprirà che Laura, in realtà, è tra i responsabili del rapimento che poi ha portato all’uccisione di Aldo Moro: è stata la sua «carceriera».