Autonomia differenziata - Landini a Napoli | il documento Cei ci dà forza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 25 maggio 2024) “Ildella Conferenza Episcopale nel quale si dice che l’va respinta, ci dà ancora piùe ci dice che La Via Maestra è la strada su cui si può unire la maggioranza di questo paese”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio, concludendo la manifestazione di oggi a. “Questa – ha aggiunto– è una legislazione frutto delle leggi che sono state fatte negli ultimi 25 anni da tutti i governi che ci sono stati, noi abbiamo fatto una scelta, quella di decidere che è il momento di raccogliere le firme per fare abrogare quelle leggi che il Parlamento e il Governo non vogliono cancellare”. “La più grande rivoluzione – ha concluso– è applicare la Costituzione. Il governo sta raccontando un sacco di balle. Dire a noi italiani che dobbiamo avere paura di chi non è italiano è una sciocchezza. La nostra non è solo una battaglia di resistenza o perché passi la nottata, dobbiamo impedire che la messa in discussione della democrazia con una svolta autoritaria ed un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone vada in porto”.