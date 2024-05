Autonomia differenziata - corteo nazionale a Napoli per il No | Siamo 50 000

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUrlano dal palco “cinquantamila”, e chissà se la Questura sarebbe d’accordo. Ma comunque sono tanti, “più di quello che ci aspettavamo”. Ava in scena La Via Maestra, manifestazionecontro l’. In piazza delegazioni della Cgil, e di 150 associazioni. Non mancano i partiti, da Pd ad AVS. Partenza da piazza Mancini, arrivo a piazza Dante, lungo le vie del centro cittadino. A metàpiomba Elly Schlein, accolta dal sindaco Gaetano Manfredi. “Non c’è riscatto dell’Italia senza quello del Sud” dice la segretaria dem. Sembra ispirarsi a Sorrentino un altro sindaco, quello di Bari. “Non ci disuniamo” ripete Antonio Decaro, anche candidato Pd alle Europee. Manfredi trova l’“antistorica”, per lui “indebolisce il Paese”. A galvanizzare l’happening di sinistra è però la Cei. Ieri è giunta la scomunica al ddl Calderoli, perché secondo i vescovi “mette a rischio la solidarietà tra le Regioni”.

