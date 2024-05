Automobile sui binari | donna ferita - vola con l’elicottero in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Ravenna, 25 maggio 2024 – E’ uscita di strada facendo tutto da sola lache ieri - erano circa le 16 - stava percorrendo alla guida di una Fiat Punto via Baiona. La ragazza stava viaggiando in direzione Ravenna - Porto Corsini. Sono da appurare i motivi dell’incidente (la velocità? distrazione?), che hanno portato la Punto a terminare la sua corsa suidella ferrovia dopo alcune carambole. Via Baiona è stata chiusa alcune ore per effettuare i rilievi e permettere la rimozione del mezzo. Sul posto è intervenuta la polizia locale, i vigili del fuoco e il personale medico-sanitario. La, cosciente, è stata trasportata in elicottero all’‘Bufalini’ di Cesena. .