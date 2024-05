Audero - avventura all’Inter ai titoli di coda | c’è forte pretendente!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024) Emildomani farà la sua ultima partita con la maglia dell’Inter, giocando probabilmente dal primo minuto. Per lui c’èuna squadra. INTERESSE? Occhio al futuro di. L’attuale secondo portiere dell’Inter non verrà riscattato per sette milioni dal club campione d’Italia e dunque a fine stagione farà ritorno a Genova sponda Sampdoria. Ma l’estremo difensore italiano-indonesiano non dovrebbe rimanere in blucerchiato e dunque in Serie B. Su di lui, riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, c’è ile concreto interesse del Como. La squadra lariana, che da poco ha ottenuto la promozione in Serie A, pensa proprio all’esperto portiere dell’Inter campione d’Italia per la prossima stagione. Contatti già avviati.verso l’addio: il Como sulle sue tracce RISORSE ? Il Como ha dietro una proprietà peraltro indonesiana dalle grandi risorse economiche, tanta da essersi interessata pure a Joaquin Correa per rafforzare l’attacco della prossima stagione.