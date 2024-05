Attivisti fanno irruzione al Twiga e montano gli ombrelloni tra i lettini | Concessione scaduta - la spiaggia è libera La lite con il cliente

(Di sabato 25 maggio 2024) Blitz del coordinamento ‘Mare Libero‘ aldi Marina di Pietrasanta. Gli, che dal 2019 si battono contro la privatizzazione delle spiagge e per “restituire il mare alla collettività”, hanno montatoe sdraio, e steso gli asciugamani tra idello stabilimento, solitamente meta di vip, calciatori e politici. E lì si sono sistemati, tra le proteste di alcuni clienti che hanno rivendicato la “proprietà” dellae le richieste di spiegazioni della direttrice del lido. “Piantiamo i nostriin questatornata– ha spiegato un attivista – perché le concessioni sono tutte scadute il 31 dicembre 2023. Lo ha deciso il Consiglio di Stato in attesa, come stabilito anche dall’Unione europea, delle gare” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. .

