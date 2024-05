Attacco russo su un supermercato a Kharkiv | almeno due morti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 25 maggio 2024) Nella seconda città più grande dell’Ucraina,, undi prodotti edili è diventato il triste palcoscenico di unche ha lasciatodue persone morte e molte altre ferite. Russia has launched another brutal attack on our– on a construction hypermarket, on Saturday, right in the middle of the day. As of now, it is believed that more than 200 people were in the hypermarket. All the emergency services are already on the site and providing… pic.twitter.com/9ItlGHkkEY— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) May 25, 2024 Il sindaco di, Igor Terekhov, ha confermato la perdita di vite umane nell’, mentre il governatore regionale Oleg Synegoubov ha segnalatoquattro feriti. La situazione è ancora incerta e le autorità stanno cercando di valutare l’entità dei danni e fornire assistenza alle vittime. Le dichiarazioni di Zelensky Volodymyr Zelensky, ha rilasciato una dichiarazione su Telegram, evidenziando il brutaleche ha colpito l’ipermercato a