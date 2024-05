Atp Ginevra - tremori alla mano per Djokovic | non riesce a tenere ferma la borraccia VIDEO

(Di sabato 25 maggio 2024) Hanno destato preoccupazione le immagini arrivate da, dove Novakè tornato ad accusare dei. Durante un cambio campo nella semifinale contro Machac, il serbo stava infatti bevendo da unama non riusciva a tenerlaperché la suanon smetteva di tremare. Infastidito e forse un filo preoccupato, Nole ha provato a chiudere gli occhi per rilassarsi e verosimilmente calmarsi, mafine ha perso la partita. Aumenta la preoccupazione in vista del Roland Garros, visto chearriva a Parigi con più incognite che mai e lui stesso ha ammesso: “Mi sono sentito davvero male nella prima parte della partita. Non è piacevole soffrire in campo“. Di seguito il. Djoko en hypo ? Retour des tremblements pour le Serbe pic.twitter.com/GcT1pTo4wW — Eurosport France (@Eurosport FR) May 24, 2024 SportFace. .

