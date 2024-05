ATP Ginevra - Casper Ruud porta a termine il doppio impegno | successo su Macha - il titolo è suo

(Di sabato 25 maggio 2024)alza al cielo il trofeo di. Il tennista norvegese si prende il suo dodicesimoin carriera, l’undicesimo su terra battuta, nei confini svizzeri, andando a battere con il punteggio di 7-5 6-3 il ceco Tomasc, che può comunque esultare per il suo ingresso nella top 40 mondiale. Con questorafforza così la sua settima posizione mondiale e lancia un bel segnale dopo ilodierno. Ad inizio partitasembra patire un po’ ilodierno, dopo la semifinale con Cobolli della mattinata. Infatti prende un po’ sotto gamba il secondo turno di servizio e il più frescoc ne approfitta, andando a prendersi il break e volando sul 3-1. Il norvegese è però in gestione e, da sotto 5-4 e risposta, ribalta l’inerzia, strappando per due volte in fila il servizio al giovane avversario e prendendosi il primo set. E al ceco pesa il modo in cui è andato a perdere la frazione.

