Atp Ginevra 2024 - Cobolli che peccato | spreca un match point e Ruud vola in finale

(Di sabato 25 maggio 2024) Flaviosfiora la primaa livello Atp. Sulla terra rossa diil tennista romano non sfrutta une cede al norvegese Caspercon lo scoredi 1-6 6-1 7-6(4) dopo un’ora e cinquanta minuti di battaglia. Rimane la grande prestazione dell’azzurro che, nel momento decisivo, non è riuscito a chiudere la partita che avrebbe significato il primo successo contro un top ten.approda indove, non prima delle ore 15, affronterà il ceco Machac che ieri ha sconfitto in tre set Novak Djokovic. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio di partita è totalmente favorevole al tennista azzurro.sembra in stato di grazia, lascia partire vincenti con qualsiasi colpo: servizio, diritto, rovescio. Da ogni angolatura di campo mette in difficoltàche sembra capirci poco. Il norvegese vince solamente il quarto gioco e poi viene investito dall’uragano: in poco più di venti minuti di gioco è 6-1.