Atletica - Tamberi rinuncia al Meeting di Ostrava | Mi dispiac - ho fastidi al ginocchio

(Di sabato 25 maggio 2024) Rimanda l’esordio in stagione Gianmarco. L’Azzurro ha deiale non parteciperà al Golden Spike, tappa del Gold Continental Tour. Il campione olimpico, mondiale ed europeo di salto in alto ha detto, in un video sulla sua pagina di Instagram: “Abbiamo parlato ieri con il mio team e deciso che non andrò a gareggiare a”. “Mie molto perché non vedevo l’ora di cominciare la mia stagione olimpica – le parole di Gimbo, portabandiera dell’Italia ai Giochi di Parigi, come riporta fidal.it – però è anche vero che bisogna fare i conti con le cose come stanno. Dopo la tecnica di ieri, in cui ho provato a saltare e ho avutoal, ho deciso personalmente che non valeva la pena rischiare di scendere in pedana. E magari facendo una brutta prestazione, di mettere a rischio la partecipazione agli Europei a Roma, che so essere sicuramente più importanti delle altre gare.