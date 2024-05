Atletica - Richardson torna a ruggire Kovacs supera Fabbr - Coleman sotto i 1 -, sfilza di world lead in Diamond League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) A Eugene (USA) è andata in scena la quinta tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Serata avvincente in terra statunitense, con una serie rilevante di migliori prestazioni mondiali stagionali e squilli particolarmente interessanti a due mesi dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Non c’erano italiani in gara, rimasti tutti nel Vecchio Continente quando mancano soltanto due settimane agli Europei di Roma. RISULTATIEUGENE GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Joeimpreziosisce la serata con uno dei risultati di maggiore rilievo dal punto di vista tecnico. Lo statunitense spedisce l’attrezzo a 23.13 metri in occasione dell’ultimo tentativo, dopo un 23.03 alla seconda prova. L’americano ha così firmato la miglior prestazione mondiale stagionale,ndo il nostro Leonardoi (22.95 metri a Savona). Distanziati il connazionale Payton Otterdahl (22.