Atletica - record italiano per Simonelli | 110 ostacoli in 1321

È subito record italiano per Lorenzo Simonelli nella gara di esordio stagionale outdoor. Fantastico debutto dell’azzurro che vola in 13.21 e vince i 110 ostacoli al meeting di Nancy, migliorando il primato nazionale di 13. sportface

La fascia, il gol, il record di presenze, l'abbraccio della gente: Alex Sandro, ultima da film - La fascia, il gol, il record di presenze, l'abbraccio della gente: Alex Sandro, ultima da film - Il brasiliano ha chiuso con una giornata da sogno i suoi nove anni di Juve: "Il trofeo più bello è l'amore di tutti. Ma vedo iniziare un nuovo ciclo vincente" ... gazzetta

Atletica, record italiano per Simonelli: 110 ostacoli in 13''21 - Atletica, record italiano per Simonelli: 110 ostacoli in 13''21 - (Adnkronos) - record italiano nella gara di esordio stagionale all'aperto per Lorenzo Simonelli. L'azzurro vince sui 110 ostacoli a Nancy con 13.21, migliorando il primato di 13,27, stabilito quasi tr ... reggiotv

Atletica: primato italiano di Simonelli nei 110 ostacoli - Atletica: primato italiano di Simonelli nei 110 ostacoli - ROMA, 25 MAG - E' subito record italiano per Lorenzo Simonelli nella gara di esordio stagionale all'aperto. Al debutto l'azzurro vola in 13"21 (vento -0.4) con il successo sui 110 ostacoli al meeting ... tribunatreviso.gelocal