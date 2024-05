Atletica | Lorenzo Simonelli sigla il nuovo record italiano dei 110 hs con 13 21

“Manca veramente pochissimo agli Europei in primis. Siamo molto eccitati, gasati e pronti per questa sfida”. Lo ha detto il vice campione del mondo indoor dei 60 ostacoli Lorenzo Simonelli in un’intervista a Sportface, a pochi giorni dagli Europei di Roma, a margine della presentazione delle divise ufficiali dell’atletica azzurra per i prossimi impegni internazionali.

sportface