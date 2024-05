Atletica - Eloisa Coiro e Anna Polinari in crescita tra 800 e 400 Osakue sotto i 62

Atletica italiana in pista alla Walk&Middle Distance Night dell’Arena di Milano. Record italiano nei 600 metri per Eloisa Coiro. L’azzurra corre in 1:25.73 superando l’1:26.16 di Elisa Cusma del 2010. Primato nazionale under 23, sempre nei 600, anche per Francesco Pernici, che migliora il record di Donato Sabia del 1984 di un centesimo facendo segnare un ottimo 1:15.

sportface