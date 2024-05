Atee Spring Conference 2024 - attesi a Bergamo oltre 360 ricercatori da tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 25 maggio 2024). Dal 29 maggio al 1° giugno l’Università degli studi diospiterà la, promossa dal Centro per la Qualità dell’Insegnamento, dell’Innovazione didattica e dell’Apprendimento (Cqiia) di UniBg, dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali e dall’Association for Teacher Education in Europe (). La conferenza internazionale avrà come tema “Teacher education research in Europe: trends, challenges, practices, and perspectives” e vedrà la presenza nelle sessioni parallele di360provenienti da più di 40 paesi dail(in prevalenza europei, ma anche da Stati Uniti, Canada, Sud Africa, Brasile, India e Australia). La conferenza si propone di discutere i principali e più recenti sviluppi della ricerca internazionale nell’ambito della formazione iniziale e continua degli insegnanti di tutti gli ordini e gradi, attraverso la presentazione di studi di carattere storico, pedagogico, didattico, empirico e sperimentale.