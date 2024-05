Atalanta-Torino - Juric | Vogliamo vincer - sarebbe la ciliegina sulla torta

(Di sabato 25 maggio 2024) Ivan, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A contro l’: “L’obiettivo èe.ripeterci dopo la grande prestazione contro il Milan e poi vedere cosa succederà con la Fiorentina. La formazione sarà la stessa vista contro il Milan tranne Rodriguez che ha un problema alla caviglia e non può giocare dal 1?: sono rimasto soddisfatto di tutti“. Sull’, invece: “Hanno disputato una finale perfetta: sono stati bravi in difesa e cinici in attacco. L’approccio sarà lo stesso. Noi giocheremo il nostro calcio, tentando di avere la meglio nei contrasti e nel gioco. Non sarà facile perché affronteremo una squadra che ha grande entusiasmo, ma noi dovremo essere affamati di risultato“. “Sono davvero felice per Gasperini, l’ho sentito prima della partita. E’ stato bravo a riconoscere la forza dei giocatori e soprattutto va d’accordo con la famiglia Percassi.

