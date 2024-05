Atalanta-Torino - Gasperini deve fare a meno di Kolasinac ed Ederson

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Domani, alle 18:00 in occasione del match contro il, l’dovràdi Seade di, a causa di piccoli problemi fisici riportati in occasione della finale di Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen. Per entrambi si tratta di problemi al ginocchio ma potrebbero rientrare in occasione del recupero del 2 giugno a Bergamo contro la Fiorentina.era appena rientrato dalla lesione al bicipite femorale sinistro subìta in semifinale a Marsiglia il 2 maggio. Gli esami strumentali hanno escluso la presenza di nuove lesioni muscolari, ma confermato l’infiammazione del ginocchio sinistro. Peruna lieve contusione sempre al ginocchio sinistro. Il difensore sta svolgendo lavoro individuale, il centrocampista sta seguendo delle terapie in compagnia di Marten de Roon, che ha subito un infortunio al bicipite femorale sinistro nella finale di Coppa Italia persa con la Juventus il 15 maggio.