Atalanta - Percassi ha quasi convinto Gasperini

(Di sabato 25 maggio 2024) Antonio, presidente dell’, è alle prese con il rinnovo di Gian Piero. La trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo: l’eroe di Dublino dovrebbe rimanere in sella alla Dea. Un tifoso presente a Zingonia ha chiesto ad Antonio“ma?”. E il presidente ha risposto: “Ma sì, ma sì…”. E poi ai microfoni di Sky il numero uno del club ha aggiunto: “Stiamo lavorando sulle ultime cose”. Il trionfatore dell’Europa League ha un contratto fino al 2025, si sta lavorando per aggiungere altri due anni (è la richiesta di) con chiare garanzie di intervento sul mercato. Tenendo comunque conto che negli ultimi anni l’mai si è tirata indietro.quindi hachiuso per il rinnovo di. Il Napoli avrebbe tenuto sempre una finestra aperta in direzione Bergamo, tuttavia la bussola è stata sempre orientata verso il Salento. Anche Sportmediaset ribadisce le trattative avanzate per Antonio Conte, ormai giunte ai dettagli finali: “…E quella di oggi è stata una giornata che ha dato segnali importanti, facendo crescere un cauto ottimismo.