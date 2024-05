Atalanta - Percassi | Gasperini? Al lavoro sulle ultime cose

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) “resta? Stiamo lavorando alle”. Lo ha detto il presidente dell’, Antonio, intercettato dai microfoni di Sky Sport all’uscita del centro sportivo di Zingonia, a proposito delle trattative con Gian Pieroper confermarlo come allenatore del club orobico anche per la prossima stagione. Il tecnico ex Genoa, fresco di vittoria dell’Europa League con i bergamaschi, è stato accostato negli ultimi giorni al Napoli, che però sembra essersi mosso in modo deciso in direzione Antonio Conte, al momento senza panchina. SportFace. .