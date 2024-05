Atalanta e Gasperini in sintonia sul futuro Percassi | Stiamo lavorando per le ultime cose

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Bergamo, 25 maggio 2024 – L’e Gian Pierorestano sintonizzati sulle stesse frequenze d’onda, sintonizzati sugli stessi obiettivi, di ulteriore crescita della squadra in un contesto sempre più competitivo e prestigioso, con la nuova Champions allargata e tre Supercoppe da giocare per la prima volta nella storia nerazzurra. A cominciare dalla SuperCoppa Europea il 14 agosto a Varsavia contro la vincente di Real Madrid-Borussia Dortmund. Proseguendo poi con la nuova coppa Intercontinentale, la UEFA-Conmebol, contro gli ecuadoriani del LDU Quito. Il 66enne tecnico di Grugliasco in questi giorni ha avuto i soliti normali incontri con Luca(si vedono ogni giorno tutto l’anno) e con lo stesso Antonio, anche lui presente regolarmente a Zingonia, e ha dissipato i pochi dubbi che c’erano sulla sua permanenza, dubbi alimentati per qualche giorno dalla corte del Napoli e dall’idea affascinante di rilanciare gli azzurri un po’ come aveva fatto Spalletti.