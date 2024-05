Aste | uno dei codici più antichi vale una fortuna

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 25 maggio 2024): uno dei piùpiù, per quel che riguarda il cristianesimo sembrerebbere una veraIn un evento che segna un momento storico per gli appassionati di storia del cristianesimo e di libri, Christie’s ha annunciato la messa all’asta di uno dei piùreligiosi ancora in mani private. Casa d’Christie’s -Ansa- Notizie.comIl Codice Crosby-Schøyen, scritto in copto su papiro intorno al 250-350 d.C., rappresenta una testimonianza diretta degli albori del cristianesimo in Egitto e non è solo un libro liturgico;: la storia che porta con se il Codice puòre quasi 4 milioni di dollari Il codice in questione infatti è una finestra sul passato che ci permette di osservare le prime comunità cristiane nel Mediterraneo. Realizzato in uno dei primissimi monri fondati in Egitto, questo testo contiene i testi completi della prima epistola di Pietro e del Libro di Giona, oltre a un’omelia pasquale.