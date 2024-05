Asset russi - Giorgetti richiama alla cautela | Serve ancora un bel po’ di lavoro

Parte Sirio, il tram torna in centro a Firenze dopo 66 anni. Linea attiva in agosto - Parte Sirio, il tram torna in centro a Firenze dopo 66 anni. Linea attiva in agosto - Domenica è prevista la prova tecnica dell’ultimo tratto. giorgetti: "Il servizio sarà in funzione prima dell’inizio delle scuole". Scatta l’elettrificazione dal Parterre a via La Pira fino a via della ... lanazione

G7, Europa divisa sui dazi: stop tedesco sugli asset Russi - G7, Europa divisa sui dazi: stop tedesco sugli asset Russi - Un’ondata di auto cinesi sta per riversarsi sui mercati occidentali. Ma al G7 di Stresa, pur concordando sulla necessità di un intervento a difesa dell’industria del continente, ... ilmessaggero

La superstar del Lago maggiore è la segretaria Janet Yallen - La superstar del Lago maggiore è la segretaria Janet Yallen - La segretaria del Tesoro americano ha riportato la Russia e la Cina al centro del G7 dei ministri delle Finanze di Stresa, a pochi chilometri dal luogo natìo del ministro giorgetti che ha organizzato ... ilfoglio