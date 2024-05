Assange è cittadino onorario | Un testimone del nostro tempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Julianè ufficialmente undi Imola. A ritirare il riconoscimento è arrivato ieri pomeriggio John Shipton, padre di. Il provvedimento è stato assunto con deliberazione del 22 febbraio e approvato all’unanimità dal Consiglio comunale.è un giornalista, cofondatore dell’organizzazione giornalistica e divulgativa WikiLeaks. Nel 2006 ha diffuso documenti con notizie riguardanti le irregolarità di diversi governi come corruzione e crimini di guerra. Nel 2010 WikiLeaks ha pubblicato migliaia di documenti secretati riguardanti crimini di guerra commessi dagli Usa in diverse guerre. Incarcerato nel 2019 nel Regno Unito per una controversa accusa di stupro in Svezia, è stato successivamente accusato dagli stessi Stati Uniti di cospirazione. "Siamo onorati di consegnare a lei la pergamena che attesta la cittadinanza onoraria che Imola vuole conferire a suo figlio – ha detto il vicesindaco Fabrizio Castellari rivolto a Shipton – .