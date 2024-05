Ascolti TV | Venerdì 24 maggio 2024 Terra Amara vince col 16 9% 2,8 mln - L’Acchiappatalenti 14 8% 2,2 ml - bene Quarto Grado 8 6% e Propaganda Live 6 7%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 25 maggio 2024)Nella serata di ieri,24, su Rai1ha intrattenuto 2.223.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale5ha conquistato 2.844.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 la finale di calcio di Coppa Italia Femminile – Roma-Fiorentina è la scelta di 523.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Bloodshot ha incollato davanti al video 1.101.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Speciale Presadiretta segna 571.000 spettatori e il 3%, mentre Io lo so chi siete arriva a 445.000 spettatori e il 2.6%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.178.000 spettatori (8.6%). Su La7raggiunge 880.000 spettatori e il 6.7%. Su Tv8 MasterChef ottiene 515.000 spettatori con il 3.6%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 650.000 spettatori (3.7%). Sul 20 Le regine del crimine arriva a .000 spettatori (%). Su Rai4 La furia di un uomo – Wrath of Man è scelto da .