Ascolti Tv del 24 maggio | L’AcchiappaTalenti contro Terra Amara

(Di sabato 25 maggio 2024) Parliamo di. Ieri, venerdì 24, è andata in onda la terza puntata dedi Milly Carlucci, programma che – nonostante la fissa promozione fra La Vita in Diretta e La Volta Buona – continua a perdere ascoltatori. La puntata di ieri (che ha visto scendere in pista la drag queen britannica Ruby Sinclair) ha infatti totalizzato 2.223.000 telespettatori pari al 14,8% di share. Il competitor Canale5, con la soap opera, ha invece vinto la serata con 2.844.000 telespettatori e il 16,9% di share.che fa quanto una puntata de L'Isola dei Famosi che però costa un decimo del reality. Ottimo.Tv1^ puntata: 2.667.000 telespettatori, 17,2% di share 2^ puntata: 2.315.000 telespettatori, 15,2% di share 3^ puntata: 2.223.000 telespettatori, 14,8% di share

