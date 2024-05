Ascolti tv del 24 maggio - è guerra tra L’AcchiappaTalenti e Terra Amara

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 25 maggio 2024) Glitv del venerdì sera se la giocano tra la trasmissione di Milly Carlucci,su Rai 1 e, la fiction turca, su Canale 5. Mentre su Rai 2 è stato protagonista il calcio femminile con la Coppa Italia, Roma vs Fiorentina. Quindi è tornata Milly Carlucci con il terzo appuntamento dedove si sono esibiti. cantanti, acrobati, maghi, artisti stravaganti e di vario genere. Si tratta di artisti o aspiranti tali italiani e internazionali: alcuni girano le tv di tutto il mondo coi loro numeri altri sono alla ricerca di uno spazio nel mondo dello spettacolo. Su Canale 5 la trama diè sempre più intricata tra incomprensioni e gesti di generosità. Infatti, Zuleyha scopre che suo marito le ha lasciato una fortuna che lei decide di donare alla città di Cukurova, per garantire ai suoi abitanti un futuro migliore. Su Rete 4 in Quarto grado, Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, è tornato sul caso diAlessia Pifferi, la 37enne condannata all’ergastolo dalla Corte di Assise di Milano per aver abbandonato fino alla morte la figlia Diana, di soli 18 mesi.