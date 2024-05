Ascolti TV 24 maggio 2024 - L’Acchiappatalenti o Terra Amara? Lo show di Milly Carlucci ne esce sconfitto

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 25 maggio 2024)TV: quanto ha totalizzato la nuova puntata deandata in onda venerdì 24su Rai1? E quanti spettatori hanno preferitosu Canale 5? Ecco a seguire i dati auditel del prime time di ieri.TV di venerdì 24In una prima serata di venerdì 24ricca di appuntamenti televisivi per tutti i gusti, quali sono stati gliTV? I telespettatori si sono districati tra la finale di Coppa Italia femminile, uno speciale Presa Diretta,, L' Acchiappatalenti, Quarto Grado e Propaganda Live. Vince sempre #con 2,8 milioni e il 17% Scende ancora #Lacchiappatalenti con 2,2 milioni e il 14.8% #Tv pic.twitter.com/VDBvehDIXI — Boomerissima' ' (@Boomerissima) May 25,Anche questo venerdi sera, #è il programma più visto della 1ª serata (con una platea televisiva leggermente più bassa) con 2.844.