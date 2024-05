Arriva Tintarella! Il super pizzaiolo Luca Mastracci apre un nuovo locale sul mare di Latina

(Di sabato 25 maggio 2024) Squadra che vince non si cambia. E neppure la pizza! Parliamo didella provincia digià 3 spicchi della nostra guida Pizzerie d’Italia con il suodi Frosinone, che si appresta ad aprire la sua terza pizzeria questa volta però “on the beach” nel Lido di, classe 1995, è uno tra i più bravi e talentuosi pizzaioli del Lazio. Attento al territorio,mette sulle pizze la sua terra e tutta la ricchezza agroalimentare che questa parte del sud del Lazio offre., Sezze, Priverno e l’ampia provincia di Frosinone sono territori di mozzarelle di bufala, di carni e ancora olio extravergine, salumi, verdure e molto altro. Una specie di paese delle meraviglie per uncomeche non ha mai smesso di ricercare la qualità, anche andandola a pescare in piccolissime realtà e che con convinzione si è fatto carico di recuperare alcune tradizioni quasi scomparse.

