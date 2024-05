Arrestato per minacce all’ex moglie È uno dei partecipanti alla rissa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Sarebbe coinvolto nella violentaesplosa martedì nella zona della stazione, a Grate, il marocchino di 38 annidai carabinieri per le botte e leex. Il pestaggio tra stranieri, con spranghe e bottiglie, ha visto due gruppi scontrarsi, maghrebini e centroafricani, probabilmente un regolamento di conti, forse per il controllo dello spaccio nel territorio. Il marocchino è statol’altro giorno in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa del Gip del Tribunale di Busto Arsizio per i reati di, lesioni personali e violazione del divieto di avvicinamentoconiuge. I militari hanno avviato le indagini a seguito della denuncia della donna, che dopo aver avviato l’iter per la separazione ha subito reiterateche si sono subito tramutate in violente aggressioni fisiche. A nulla è valsa la scelta della vittima di allontanarsi dal suo aguzzino per andare a vivere in un’altra abitazione perché il trentottenne, imperterrito, ha continuato nella sua condotta prevaricatoria e vessatoria, sprezzante anche dell’ordine di protezione emesso dal Tribunale, che gli impediva di avvicinarsidonna e ai luoghi da lei frequentati.