Arrestata coppia di truffatori Avevano spillato oro ad una 87enne

(Di sabato 25 maggio 2024) Li hanno presi a Isernia. Stavano rientrando a Napoli con la borsa piena di oro rubato ad una pensionata di Pesaro. Sono i due, un uomo e una donna che l’altro ieri, in zona mare, hanno depredato unafacendole credere di dover pagare subito i danni provocati dal figlio responsabile di un incidente stradale. Una bugia a cui l’anziana ha creduto ciecamente perché sconvolta dalla notizia dello scontro che vedeva coinvolto il figlio. Quando poi i familiari sono stati informati dall’anziana di aver consegnato tutto l’oro ad "un avvocato" che si era presentato a casa dicendo di aver bisogno del denaro per mettere a posto le cose "dell’incidente", hanno chiamato la polizia per dare l’allarme e denunciare gli autori della truffa. La squadra mobile ha subito cercato attraverso le telecamere della città quale auto si fosse allontanata dalle vicinanze della casa dell’anziana, scoprendo una vettura con due persone a bordo in viaggio verso sud.