Arrestata all’aeroporto di Amsterdam la rapper Nicki Minaj per possesso di droghe leggere – Il video

(Di sabato 25 maggio 2024) Lastatunitenseè stata fermatadiSchipol e, dopo un controllo approfondito dei suoi bagagli, sarebbe stata accusata didi. Solo dopo diverse ore, in serata, è stata infine rilasciata come confermato da Sky News. La cantante era diretta nel Regno Unito per un concerto a Manchester nell’ambito del suo tour mondiale. È statastessa a raccontare sui social l’accaduto, pubblicando unin cui quello che sembra un addetto alla sicurezza aeroportuale – ma secondo il racconto diè un pilota – spiega alla cantante che le sue valigie verranno perquisite in maniera più profonda.accusa poi alcune persone che in passato hanno lavorato con lei e denuncia un tentativo di farle riprogrammare il viaggio per farle spendere più soldi. «Sono invidiosi del successo di questo tour, vogliono solo far emergere storie negative», scrive su X, spiegando di aver filmato tutto per dimostrare di aver ragione, «sembra che qualcuno sia stato pagato molto bene per tentare di sabotare un tour, dopo che tutto il resto è fallito».