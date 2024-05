Armi Nato a Kiev per colpire la Russia - Stoltenberg divide il Governo

(Di sabato 25 maggio 2024) “Ci state portando dritti alla Terza Guerra Mondiale. Giorgia Meloni, la strategia di scommettere sulla vittoria militare – che stai subendo passivamente – ci sta portando in guerra. È una follia pensare di mandarci in guerra con lae le sue 6000 testate atomiche. Non vi azzardate”. E quanto scrive il presidente del M5S, Giuseppe Conte, dopo le dichiarazioni del segretario generale della, Jensall’Ucraina perla, le parole del capo delladividono il“Ora smentirete – ha aggiunto il leader M5S -, direte che non è vostra intenzione, perché ci sono le elezioni, ma noi non ci fidiamo. Ilvenga in Parlamento, tolga la maschera, smetta di tenere segrete leche inviamo e la strategia che stiamo perseguendo. Vogliamo impegni, voti e scelte vincolanti. Vogliamo subito un negoziato di pace. Il M5s, contro tutto e tutti, aveva previsto che saremmo finiti a questo punto inviandosempre più sofisticate e letali.

"A Bruxelles parlano di vertice per la pace ma pensano alla guerra. Inebriati come sono dal furore bellicista, rinnegano la stessa Costituzione europea, che nei suoi principi fondamentali si prefigge di promuovere la pace di fronte alle controversie internazionali".

L'Ucraina non chiede solo più munizioni, ma anche munizioni in grado di resistere ai sistemi di disturbo elettronico russo che, spesso e in maniera crescente, riescono a neutralizzare munizioni guidate da satellite fornite all'Ucraina dagli Stati Uniti, tanto che le forze di Kiev hanno smesso di usare alcuni sistemi forniti dall'Occidente, come denunciano fonti ucraine citate dal Washington Post.

Guerra, missili a lungo raggio americani Atacms e quelli tedeschi Iris-T per colpire obiettivi russi in Crimea - Sono arrivai a Kiev i missili a lungo raggio americani. E sono stati utilizzati subito per colpire un complesso militare russo in Crimea. È successo giovedì sera e lo riporta ...

