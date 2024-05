Arena da 70mila posti Il progetto all’esame

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Un’dacon parcheggi, zone commerciali, il Museo del Milan e un parco tematico per bambini e famiglie. È questo ilaccarezzato dai rossoneri per l’area San Francesco. Il programma urbanistico è concepito per trasformare questo spicchio di San Donato, oggi un grande spazio incolto con una vecchia cascina dismessa, in una cittadella polifunzionale, un grande bacino di attività e servizi non solo sportivi ma capaci d’intercettare un pubblico variegato per interessi e fasce di età. Un programma da oltre un miliardo di euro tra impianto e opere accessorie. Dopo che la giunta lo ha dichiarato percorribile, ora ilverrà esaminato nell’ambito di un Accordo di programma, ossia un tavolo di confronto sovralocale. Intanto l’opinione pubblica resta divisa tra favorevoli, contrari e indifferenti. A.Z. .