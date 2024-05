Archeologia - a Pompei apre al pubblico l’Insula dei Casti Amanti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 25 maggio 2024)alle visitedei. Dal 28 maggio un percorso sopraelevato su passerelle sospese consentirà aldi osservare dall’alto l’intera Insula (isolato), comprendente la casa dei, la casa dei Pittori al lavoro e la casa del Cenacolo colonnato. Si potrà assistere alle attività di indagine e restauro in corso e ammirare gli ambienti emersi durante le recenti attività di scavo. Tra questi una stanza decorata con figure mitologiche e divinità e la singolare immagine di un bambino con cappuccio e mantello da viaggiatore; disegni a carboncino eseguiti da bambini in un cortile di servizio, e un androne dove sono stati rinvenuti due scheletri di vittime dell’eruzione. Le facciate e alcuni ambienti delfurono scavati nel 1912; dagli anni ’80 seguirono altri scavi che hanno portato alla luce importanti parti delle strutture interne dell’isolato, che fu visitabile, per la parte allora indagata, a periodi alterni.