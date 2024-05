Api nidificano in una villa alle porte di Roma | l’esperto recupera 9 giganteschi favi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 maggio 2024) Ancora una volta è stato necessario l’intervento del, Andrea Lunerti, per riuscire a rimuovere oltre 200mila api che si erano annidate nella compostiera. Una brutta avventura per un giardiniere che è stato punto e messo in fuga. È successo a Cesano didove è stato chiesto l’intervento dell’etologo e divulgatore scientifico diil quale, come sempre, è riuscito nell’impresa.Andrea Lunertiin unadi– ilcorrieredellacitta.com: ‘Un intervento difficile’ ‘È stato davvero difficile estrarre intatti i noveancorati allo sllo superiore – racconta Lunerti in un post sui social – e non sono mancate punture e momenti di ira da parte delle api che a malincuore hanno lasciato il rigoglioso giardino delladi campagna’. Un intervento che il proprietario dellaha richiesto a malincuore: ‘Le avrei tenute, mi rendo conto della loro importanza per i fiori ma anche che non sono insetti facili da gestire’.