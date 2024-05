Anziana uccisa in casa - fermato un giovane nudo e sporco di sangue

(Di sabato 25 maggio 2024)trovata morta ina San Giovanni Rotondo. Si tratterebbe di omicidio. La donna, un 80enne del posto, sarebbe statanel primo pomeriggio all'interno della sua abitazione in via.

C'è un fermato per la morte di Caterina Ciurleo , colpita ieri pomeriggio da un proiettile mentre era in macchina alla periferia di Roma. I poliziotti della squadra mobile di Roma, coordinati dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia, hanno fermato un ventottenne che è sospettato di aver esploso in via della Riserva Nuova diversi colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha centrato l'anziana... gazzettadelsud

AGI - Non è più sottoposto a fermo, ma è tornato libero, il 28enne accusato dell'omicidio della 81enne, raggiunta giovedì scorso da un colpo di pistola alla schiena mentre si trovava in auto in via della Riserva Nuova, alla periferia di Roma. agi

Energumane uccide donna a coltellate a San Giovanni Rotondo. - Energumane uccide donna a coltellate a San Giovanni Rotondo. - L'assassino viaggiava nudo per le vie della città di San Pio. Seguiranno aggiornamenti. rignanonews

Anziana uccisa in casa, fermato uomo nudo per strada. Mistero a San Giovanni Rotondo - anziana uccisa in casa, fermato uomo nudo per strada. Mistero a San Giovanni Rotondo - Il corpo di un'anziana è stato trovato in un appartamento al piano terra in via Sergente Padovano a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. La donna sarebbe stata uccisa per soffocamento. Poco dopo i ... bari.repubblica

Anziana trovata morta in casa nel Foggiano: fermato un uomo nudo e ricoperto di sangue - anziana trovata morta in casa nel Foggiano: fermato un uomo nudo e ricoperto di sangue - Leggi su Sky TG24 l'articolo anziana trovata morta in casa nel Foggiano: fermato un uomo nudo e ricoperto di sangue ... tg24.sky