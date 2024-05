Anziana trovata morta in casa nel Foggiano | fermato un uomo nudo e ricoperto di sangue

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 25 maggio 2024) Tragedia a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Una donnaè statasenza vita al piano terra della sua abitazione in via Sergente Padovano, nel comune pugliese. Secondo le primissime ipotesi, sarebbe stata uccisa per soffocamento. Nel frattempo i carabinieri hanno bloccato unche, presunto responsabile dell'omicidio, girava per la cittadina completamentedi. Stando ad alcune indiscrezioni, l'avrebbe provato a entrare in altre abitazioni al piano terra ma sarebbe stato allontanato. La sua posizione è al vaglio degli investigatori.