Anziana trovata morta in casa nel Foggiano | fermato un uomo nudo e ricoperto di sangue

(Di sabato 25 maggio 2024) Una donna di 81 anni è stataal piano terra della sua abitazione di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Secondo le prime informazioni, Rachele Covino è stata uccisa e i carabinieri hanno bloccato il presunto responsabile: undi 43 anni che si aggiravadinel comune pugliese. Non solo. L’, prima di essere bloccato dalle forze dell’ordine e portato in caserma, ha cercato di entrare anche in altre abitazioni, sempre al piano terra, ma è stato più volte allontanato. Al momento gli investigatori si trovano nell’abitazione dell’e sono in corso gli accertamenti. A quanto si apprende, l’avrebbe fatto irruzione adella donna per poi ucciderla. E secondo una prima ricostruzione, Covino è stata scaraventata con violenza contro un mobile. “Non è un bel giorno per la nostra comunità”, ha detto il sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti.