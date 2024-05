Anziana morta in casa nel foggiano - fermato uomo nudo e insanguinato

San Giovanni Rotondo (Foggia), 25 maggio 2024 – Uccisa per soffocamento. Questa è la prima ipotesi investigativa dopo il ritrovamento del cadavere di un’anziana in un appartamento al piano terra in via Sergente Padovano a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano.

