Anziana morta in casa nel foggiano - fermato uomo nudo e insanguinato

Mentre a San Giovanni Rotondo prendeva corpo l’orrore dell’omicidio di Rachele Covino, l’80enne trovata morta oggi nella sua abitazione: le forze dell’ordine hanno rinvenuto il corpo ormai privo di vita della donna al piano terra della sua abitazione in Via Sergente Padovano, nel comune pugliese. secoloditalia

