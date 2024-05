Anziana morta in casa nel foggiano - fermato uomo nudo e insanguinato

(Di sabato 25 maggio 2024) (Adnkronos) – Una 80enne di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, è stata trovataoggi nella sua abitazione. Il corpo è stato ritrovato nel primo pomeriggio e si indaga per omicidio. I carabinieri hannounche, dalle prime informazioni, girava per stradae con del sangue sul corpo. Nonostante la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” .

Tragedia a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Una donna anziana è stata trovata senza vita al piano terra della sua abitazione in via Sergente Padovano, nel comune pugliese. Secondo le primissime ipotesi, sarebbe stata uccisa per soffocamento. tg24.sky

San Giovanni Rotondo (Foggia), 25 maggio 2024 – Uccisa per soffocamento. Questa è la prima ipotesi investigativa dopo il ritrovamento del cadavere di un’anziana in un appartamento al piano terra in via Sergente Padovano a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. quotidiano

