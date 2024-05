Antonella Fiordelisi - nuovi successi si aggiungono alla carriera | l’annuncio

(Di sabato 25 maggio 2024), tra amore, successo e: l’ex gieffina lunedì lancerà la nuova collezione di “The Queen Scaccomatto”, è tornata da Pechino Express ed ha già stupito tutti i suoi fan con tante novità. La nota influencer ed ormai anche una eccellente imprenditrice digitale lavora con grinta e determinazione a tutti i suoiprogetti. Le avventure e i fan di certo adnon mancano, ed infatti proprio a loro si rivolge spessissimo quando realizza e lancia delle sorprese. Il suo brand di gioielli “The Queen Scaccomatto” da quasi un anno ammalia intere generazioni dai bracciali agli orecchini, ogni linea del brand rispecchia a pieno l’energia e l’unicità di. Leggi anche –> L’incanto di Cecilia Rodriguez fa breccia: “mi sposo!”. Il video pre matrimonio: in uscita lunedì 27 maggio Nelle ultime oretra le sue stories Instagram ha annunciato l’uscita della seconda parte del sua ultima collezione di gioielli.

