Anticipo Serie A - Milan-Salernitana 3-3

(Di sabato 25 maggio 2024) 22.45 Festival del gol ao. Finisce 3-3 la sfida tra rossoneri e. Meazza in festa per l'ultima di Pioli col. Vantaggio rossonero al 22': erroraccio di Fiorillo che si fa sfuggire il pallone, Leao deposita nella porta sguarnita.Raddoppioista con Giroud, anche lui all'addio, in acrobazia (27'). Nella ripresa Simy, appena entrato, segna l'1-2 (64'). Calabria di testa firma il 3-1 (77'), Ma nel finale laprima accorcia con Sambia (87'), poi subito dopo ottiene il definitivo 3-3, ancora con Simy (89').

22.39 Fa festa il Genoa che chiude il campionato battendo a Marassi 2-0 il Bologna. Buon avvio del Genoa che al 13' passa in vantaggio. Diagonale chirurgico di Malinovskyi che riceve da Martin e dal limite riesce a superare Ravaglia: la palla colpisce il palo e poi finisce in gol. televideo.rai

Solo vittorie di misura nel venerdì dedicato agli anticipi validi per la Serie A 2024 di baseball. Una giornata molto importante, in quanto ha visto fronteggiarsi nel raggruppamento A due big come San Marino e Parma, in una disputa terminata per 1-0. oasport

Il Genoa ha sconfitto il Bologna per 2-0 nell’anticipo della 38ma giornata della Serie A. Il Grifone è passato in vantaggio al 13? con Malinovsky su invito di Martin e poi ha raddoppiato al 59? con la rete di Vitinha, bravo ad approfittare dell’assist di Gudmundsson. oasport

Avellino-Catania (Play-off Serie C): Tabellino e Cronaca in diretta - Tutto pronto per la diretta di Avellino-Catania, gara di ritorno del Secondo Turno della Fase Nazionale dei play-off serie C

Serie A - Juventus-Monza 2-0: Chiesa e Alex Sandro in gol, Montero chiude con una vittoria - CALCIO, serie A - La Juventus saluta il suo pubblico ottenendo una vittoria. Angolo di Fagioli sul primo palo, Dany Mota prova l'anticipo sul primo palo ma il pallone sbatte sull'avversario ed entra in

Indiana, adesso è proprio dura: Haliburton non ce la fa, niente gara-tre con Boston - Il guaio al bicipite femorale che ha chiuso in anticipo la sua partita in gara-due costringe il play dei Pacers a saltare la prima partita della serie a Indianapolis stanotte Alla fine Tyrese