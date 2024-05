Anticipazioni Terra amara | la morte di Abdülkadir e Vahap

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 25 maggio 2024) Finale tragico per due grandi protagonisti dell'ultima stagione di, ossiaKeskin. I due fratelli, infatti, come segnalano lerelative al gran finale della soap opera turca, perderanno entrambi la vita in circostanze tragiche. Ricordiamo chetenteranno di lasciare la Turchia con Betul per sfuggire all'arresto. La Arcan, in particolare, sarà ricercata dalla polizia per aver ucciso Hakan Gümü?o?lu nel tentativo di assassinare Zuleyha Altun, mentre, dopo la sua evasione, rischierà di tornare in prigione per aver commissionato l'omicidio di Ali Rahmet Fekeli. I tre riusciranno ad ottenere di passaporti falsi, ma, per un intoppo burocratico, sarà costretto ad abbandonare Betul ee a fare ritorno a Cukurova. Intanto, la Arcan e Keskin riusciranno a raggiungere la Siria, ma la ragazza compirà un gravissimo errore in quanto contatterà Fusun e le chiederà di farla ricontattare da sua madre Sermin, lasciandole il suo recapito telefonico.