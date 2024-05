Angelo Onorato - morto il marito di Francesca Donato eurodeputat - ucciso a Palermo a colpi di pistola | trovato in auto con una fascetta al collo

(Di sabato 25 maggio 2024), ildell', è stato, all'interno della sua, un suv nero Land Rover, con unaal, faceva l'imprenditore ed era titolare di un negozio di arredamenti. La sua vettura era nella zona di via Ugo La Malfa .

